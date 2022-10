Abogado de la ‘U’ minimiza sentencia contra Andy Polo: “Es un tema personal de él”

Hace algunos días, el periodista Jeff Carlisle informó que la corte civil del condado de Multnomah, en Oregon, sentenció a Andy Polo a pagar 600.000 dólares, más el 9% de interés de forma anual, por violencia doméstica en contra de su expareja Génesis Alarcón.

Ante ello, el abogado de Universitario de Deportes, Adrián Gilabert, brindó una entrevista a Movistar Deportes y minimizó el fallo.

“Ese es un tema personal de él (Andy). Nosotros no tenemos nada que decir con respecto a ello. Sí creo que debería haber un poquito más de información sobre el particular porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es una sentencia por un hecho de violencia propiamente dicho (...). Entiendo que el futbolista y su parte legal explicarán lo que ha ocurrido, que no es un hecho de sanción de violencia”, indicó.

Recordemos que esta denuncia fue interpuesta el 23 de mayo del 2021 en Estados Unidos, por la cual el futbolista nacional fue separado del Portland Timbers de la MLS.

En febrero de 2022, la expareja del actual jugador del conjunto merengue contó en señal abierta que sufrió violencia física y emocional junto a sus hijos. Además, mencionó que Polo había dejado de pagar la manutención de los menores.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).