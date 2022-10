FBC Melgar: el goleador Cuesta no está bien y sería baja ante Sport Boys

Bernardo Cuesta no se siente bien. Una infección en el estómago no lo dejó jugar ante Universitario de Deportes, ahora no es confirmado que pueda entrenar este martes 18 y sigue en duda su participación en el duelo ante Sport Boys. A su llegada a Arequipa se le vio desencajado. “Me siento mal, no sé qué tengo. Voy a hacerme ver en una clínica”, dijo.

Para Gol Perú, en el aeropuerto, Alfredo Rodríguez Ballón dijo que el empate ante la ‘U’ es pasado y que el equipo debe levantarse y ganar en casa. El duelo está programado para el miércoles a las 5.15 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA.

No será la única baja del equipo mistiano, ya que Reyna, Orzán y Archimbaud están suspendidos. Ibáñez, Vidales y Sánchez se encuentran lesionados. El entrenador Pablo Lavallén tendrá solo un día para definir el once titular que arrancará contra los rosados.

Walter Tandazo es opción para jugar en el medio campo y Matías Lazo podría estar como marcador izquierdo. El resto del equipo sería el mismo que estuvo ante los cremas: Cáceda, Ramos, Galeano, Deneumostier, Arias, Pérez, Guedes, Iberico, Bordacahar y Quevedo.