Baldessari quiso ir a la ‘U’ antes que a Cristal, pero no fue por la ‘falta de respeto’ de un directivo

Horacio ‘Pepa’ Baldessari, quien arribó al fútbol peruano cuando lo fichó Deportivo Municipal y luego se convirtió en un gran referente de Sporting Cristal, se reunió con Luis Guadalupe en el programa deportivo “La fe de Cuto” para charlar un poco de todo. La ‘Pepa’ contó que, antes de llegar al cuadro rimense, siempre le tentó el hecho de jugar por la ‘U’.

El exjugador comentó que, una noche antes de que fiche por Sporting Cristal, un dirigente le ofreció jugar en Universitario de Deportes. “Luego de hacer dos goles con la camiseta de Municipal, empiezo conversaciones con Cristal. Muy poca gente lo sabe, pero yo estuve reunido con la gente de la ‘U’. Estuve reunido toda una noche en la casa de un directivo de la crema”.

PUEDES VER: La foto de Alcántara golpeando el miembro viril de Haaland que dio la vuelta al mundo

“Nos pusimos a hablar y me dice: ‘Mira, hay tanto (un platón). Sí, pero de ese dinero fuerte, a ti te va a quedar una platita’. Me dijo que eso era porque se tenía que repartir, yo le dije que, si llovía, nos mojábamos todos. Mira, estábamos hablando de 125.000 para arriba y solo me iban a dar 18.000”.

A la ‘Pepa’ no le gustó la propuesta económica y una ‘falta de respeto’ por parte del dirigente hizo que le cierre las puertas a Universitario. “ Yo le dije que así no es. Me acuerdo lo que me dijo: ‘Con esa plata que pides, me traigo cinco argentinos’. Cuando me dijo eso, le menté la madre. Luego le dije: ‘Así me quieras dar el triple ahora, te voy a decir algo que te va a joder: yo ya tengo todo firmado con Cristal’”, recordó.

Baldessari expresó que lo que le dijo al directivo merengue era cierto. “Yo ya tenía todo arreglado con Cristal, pero a mí la ‘U’ me movía (...). Por su hinchada, por todo. Le dije que iba a venir a golpearme la puerta de nuevo. Dicho y hecho: le ganamos la final a la U y dando la vuelta olímpica me lo cruzo en la cancha”.