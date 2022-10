¿Por que Carlos Zambrano fue tendencia tras la derrota de Boca ante Newells?

Boca Juniors sufrió una dura derrota por 2-0 contra Newells Old Boys por la Liga Profesional Argentina. Este resultado complica a los xeneizes, ya que al no sumar, solo le lleva un punto a Racing, su principal perseguidor con 47. En este compromiso los defensores de la selección peruana Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron titulares.

Sin embargo, mientras que el ‘Rayo’ jugó los 90 minutos del duelo, el ‘Káiser’ fue sustituido para el inicio del segundo tiempo. Con su salida, llegaron los goles del cuadro leproso: el primero a los 47′, por parte de Juan Manuel García; y el segundo a los 81′, gracias a Willer Ditta. Tras el encuentro, el zaguero peruano fue tendencia en redes.

¿Por qué Zambrano fue tendencia?

Aunque los goles del conjunto rival llegaron cuando el ‘León’ no estaba en el campo, los internautas criticaron al DT Hugo Ibarra por no reemplazarlo por otro central y mandar al campo a Sebastián Villa. No obstante, en redes se vio dos posturas con respecto al desempeño del ‘León’, ya que algunos justificaban su cambio porque consideraron que tuvo un mal partido, mientras que otros hasta escribieron que “fue el mejor” de Boca porque estaba “jugando excelente”

Tuits de hinchas xeneizes sobre Zambrano. Foto: composición LR/capturas de Twitter

Asimismo, los comentarios negativos pedían que el ‘Káiser’ ya no esté en el cuadro azul y oro: “Zambrano no puede jugar más en Boca”, “Roncaglia y Zambrano no están para este nivel de exigencias”, “Tienen que estar fuera del club en diciembre”, compartieron los aficionados.