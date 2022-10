Kylian Mbappé rompe su silencio tras el clásico y habla sobre su futuro en el PSG

Respuesta contundente. PSG volvió a sonreír en la Liga 1 y consiguió un valioso triunfo ante el Olympique de Marsella. Si bien este resultado le permite al conjunto comandado por Christophe Galtier seguir en la cima del certamen, los reflectores estuvieron pendientes de Kylian Mbappé.

Como es conocido, hace algunas semanas la prensa reveló que el joven artillero 23 estaría molesto en la interna del cuadro parisino y que habría pedido su salida en enero del 2023. Antes esta información, ‘Kyky’ salió al frente y dejó en claro cuál es su futuro cercano.

Neymar y Mbappé fueron los protagonistas del clásico francés. Foto: EFE

“¿Si estoy enfadado? No. Nunca he pedido salir en enero, es completamente falso. No estoy ni remotamente involucrado en esta noticia. Hay personas que pueden pensar que estoy involucrado en esto, pero no estoy involucrado”, mencionó el delantero apenas finalizó el clásico.

Por otra parte, el veloz futbolista enfatizó que se encuentra concentrado en lo que resta del torneo y mencionó que su principal objetivo es ganar títulos.

“Cuando juegas en el PSG, sabes en lo que te metes, lo que va a suponer en las buenas y en las malas. Hay que estar preparado. Los que vienen aquí lo saben, les avisamos. Estamos centrados en ganar partidos y conseguir títulos”, finalizó.

Cabe resaltar que Mbappé realizó su primera asistencia del torneo ante Marsella. El jugador le cedió el balón a Neymar para que el brasileño anote el único gol del compromiso.