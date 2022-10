¿A qué hora ver River Plate vs. Rosario Central EN VIVO por la Liga Profesional 2022?

River Plate vs. Rosario Central EN VIVO se enfrentan este domingo 16 de octubre por la jornada 26 de la Liga Profesional 2022 a partir de las 6.30 p. m, hora de Perú y las 8.30 p. m., hora de Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro será televisado por ESPN, Star Plus y TNT Sports. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet del fútbol argentino en La República Deportes.

River Plate vs. Rosario Central por la Liga Profesional 2022 09:23 River Plate vs. Rosario Central: ¿a qué hora inicia el partido? -Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 p. m. -Bolivia y Venezuela: 7:30 p. m. -Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p. m. 09:19 River Plate se enfrenta a Rosario Central por la Liga Profesional 2022 Buenos días y bienvenidos a la previa del River Plate vs. Rosario Central por la jornada 26 de la Liga Profesional 2022. Los millonarios reciben en el Monumental de Núñez.