Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver por la Liga Profesional?

Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO AQUÍ | Ambos equipos se enfrentan este domingo 16 de octubre por la fecha 26 de la Liga Profesional 2022 en el estadio Marcelo Bielsa a partir de la 1.30 p. m. de Perú y 3.30 p. m. de Argentina. El encuentro será televisado por ESPN 2, TyC Sports y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy puedes ver la transmisión por internet del fútbol argentino en La República Deportes.

Boca Juniors vs. Newell’s: ficha del partido

Boca Juniors vs. Newell’s Liga Profesional 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 16 de octubre ¿A qué hora? 1.30 p. m. de Perú y 3.30 p. m. de Argentina ¿Dónde? Estadio Marcelo Bielsa, Rosario ¿Canal? ESPN 2, Star Plus y TyC Sports

¿A qué hora ver Boca Juniors vs. Newell’s?

Perú, Ecuador, Colombia, México: 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Washington D. C.): 2.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.30 a. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO?

Boca Juniors vs. Newell’s será transmitido EN VIVO en Sudamérica por ESPN 2 y Star Plus. En territorio argentino, el encuentro de los xeneizes y los leprosos irá por TyC Sports.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO vía TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Newell’s por internet puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles formaciones del Boca Juniors vs. Newell’s