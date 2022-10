[Star Plus EN VIVO] Clásico PSG vs. Marsella EN VIVO por la Ligue 1: ¿a qué hora juegan?

PSG vs. Marsella EN VIVO juegan a partir de la 1.45 p. m. de este domingo 16 de octubre, en el estadio Parque de los Príncipes (París), por una nueva edición del clásico en la Ligue 1 2022-23. El servicio de streaming Star Plus pasará este duelo, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE, con equipos titulares, recopilación en video de goles y relato de mejores jugadas, a través de La República Deportes.

Previa PSG vs. Marsella 14:18 ¿Cómo van PSG y Marsella en la tabla? Previo a este clásico de Francia, así marchan ambos clubes en la tabla de posiciones de la temporada 2022-23. 13:54 Buen ánimo en PSG para el clásico El equipo parisino lleva cuatro clásicos seguidos sin perder frente al Marsella. Este domingo, los pupilos de Galtier esperan extender esa racha. Foto: PSG 13:36 Alexis Sánchez va por más goles El delantero chileno lleva cuatro tantos en ocho partidos de esta Ligue 1. Su último gol lo marcó a inicios de septiembre. Foto: Olympique de Marsella 13:20 Lionel Messi podría reaparecer en el clásico El delantero argentino figura en la lista de convocados del DT Christophe Galtier tras estar ausente en los dos últimos juegos de su club. Su titularidad, sin embargo, no está garantizada. Foto: PSG 13:17 Bienvenidos a la previa de Le Classique Aquí podrás seguir la información más importante a un día del PSG vs. Olympique Marsella, partido más atractivo de la fecha 11 en la Ligue 1 2022-23.

PSG vs. Marsella: ficha del partido

Partido PSG vs. Marsella ¿Cuándo juegan? Domingo 16 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Marsella?

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

París será una fiesta, o al menos así parece prometerlo, el partidazo entre el local PSG, líder de la tabla de posiciones de la liga francesa, ante un Olympique Marsella que le pisa los talones por una nueva edición del clásico.

En el equipo capitalino estaba la duda de si Lionel Messi jugaría o no. El técnico Christophe Galtier lo incluyó en su lista de convocados, a diferencia de la jornada anterior, en la cual empataron 0-0 en su visita al Reims.

Lionel Messi reaparecería con PSG en este partido. Foto: AFP

La escuadra marsellesa, por su parte, desperdició la oportunidad de ponerse a la par de su rival de turno al caer 1-2 contra Ajaccio pese al 1-0 inicial de Dimitri Payet. El chileno Alexis Sánchez será uno de los hombres a tener en cuenta en el club celeste.

PSG y Marsella ya se enfrentaron en abril de este año, duelo que los parisinos ganaron por 2-1 con goles de Neymar y Kylian Mbappé. El historial reciente es favorable para los vigentes campeones, que no pierde un clásico desde septiembre del 2020 (tres victorias y un empate).

¿Qué canal transmite PSG vs. Marsella?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

