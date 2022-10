¡Con novedades! La posible alineación del Real Madrid para el clásico español ante Barcelona

Real Madrid vs. Barcelona regalarán al mundo del fútbol uno de los mejores partidos del año. El clásico español se jugará este domingo 16 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegan con el objetivo de sumar un triunfo, no solo por el rival, sino también porque los dos comparten la punta de la liga española al sumar 22 puntos.

Si bien las casas de apuestas dan una ligera preferencia al cuadro merengue, en los dos últimos partidos al mando de Xavi Hernández, los azulgranas saben lo que es ganar a los madridistas. Además, los clásicos son partidos aparte en los que no hay favoritismo.

Respecto a las posibles alineaciones, el técnico Carlo Ancelotti no podrá contar con una de sus figuras para este partido. Se trata del portero Thibaut Courtois, quien aún no se recupera de su lesión y no fue considerado por el estratega italiano. La novedad en la convocatoria es la presencia del defensor Rudiger, quien terminó con un corte en la cabeza en el partido de Champions League. Sin embargo, el alemán estaría en el banco de suplentes.

Lista de convocados del club merengue para el clásico. Foto: Real Madrid

Real Madrid vs. Barcelona: posible alineación de los merengues

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde; Vinicius y Karim Benzema.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Barcelona por la fecha 9 de LaLiga se jugará este domingo 16 de octubre. El encuentro está programado para las 9.15 a. m. (Perú).