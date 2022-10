Baldessari reveló que Oblitas le hizo limpiar una iglesia y en un descuido se tomó el vino del cura

El argentino Horacio ‘Pepa’ Baldessari, quien llegó al fútbol peruano y su primer club fue Deportivo Municipal, para luego convertirse en un gran referente de Sporting Cristal, se reunió con Luis Guadalupe en el programa deportivo “La Fe de Cuto” para charlar un poco de todo. La ‘Pepa’ contó una anécdota que le pasó en la escuadra rimense y que desató la risa del exjugador de Universitario de Deportes.

El referente de la escuadra rimense recordó un épico momento, cuando era dirigido por Juan Carlos Oblitas. Baldessari contó que el actual director de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) llevaba a todo el plantel a limpiar iglesias por el distrito de Pueblo Libre, lugar donde la ‘Pepa’ hizo de las suyas.

“El ‘Ciego’ Oblitas, todos los sábados, creía que haciéndonos limpiar iglesias el equipo iba a ganar. La iglesia que nos lleva parecía un estadio, qué iglesia para más grandota. Entre todos agarramos los bancos y empujamos a un lado para poder limpiar. Oblitas quería que le metamos cera al piso. La otra parte ya no limpié, yo dije ‘ya cumplí con Diosito’, inició.