¿A qué hora juegan Herediano vs. Puntarenas EN VIVO vía FUTV por la Liga Promerica 2022?

Herediano vs. Puntarenas EN VIVO se enfrentan en el estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca, a partir de las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 9.00 p. m, (hora de Perú), por el pase a la final de la Liga Promerica 2022. El duelo será transmitido por el canal FUTV, pero también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces confirmados, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Herediano vs. Puntarenas: ficha del partido

Partido Herediano vs. Puntarenas ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 15 de octubre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Costa Rica), 9.00 p. m, (Perú) ¿Dónde? Estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca ¿En qué canal? FUTV

Sale el segundo finalista del Torneo Apertura en Costa Rica. El Team Florense será local en este choque de vuelta ante los tiburones por el pase a la definición del título en el fútbol tico.

Tras empatar 0-0 en la ida, el club de Heredia está obligado a ganar, ya que una nueva igualdad con goles le daría la clasificación a su rival por la regla del tanto visitante. No obstante, incluso si pierde, tiene un lugar asegurado en la Gran Final debido a su buen desempeño en la etapa regular, en la que quedó líder.

Herediano disputará un duro encuentro en el estadio José Joaquín 'Coyella' Fonseca. Foto: Puntarenas FC

¿A qué hora juegan Herediano vs. Puntarenas?

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (domingo 16).

¿Qué canal transmite Herediano vs. Puntarenas?

En territorio costarricense, la televisación del Herediano vs. Puntarenas irá por la señal de FUTV, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de partidos en esta Liga Promerica 2022.

¿Dónde sintonizar FUTV para ver Herediano vs. Puntarenas?

Cabletica

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

¿Cómo seguir Herediano vs. Puntarenas ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Herediano vs. Puntarenas por internet, sintoniza la señal de Soy.tv, servicio de streaming que incluye en su plataforma los juegos televisados por FUTV. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte vía La República Deportes.

Últimos partidos de Herediano vs. Puntarenas

Puntarenas 0-0 Herediano | 09.10.22

Herediano 1-1 Puntarenas | 20.02.22

Puntarenas 0-2 Herediano | 08.07.19

Puntarenas 1-1 Herediano | 12.03.14

Herediano 3-1 Puntarenas | 14.01.14.

¿Dónde juegan Herediano vs. Puntarenas?

El escenario de este compromiso será el estadio Jose Joaquín ‘Coyella’ Fonseca, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Goicochea, San José, con capacidad para 4.500 espectadores.