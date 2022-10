¿A qué hora y en qué canal ver Manchester United vs. Newcastle por la Premier League?

Manchester United vs. Newcastle EN VIVO se enfrentan este domingo 16 de octubre por la jornada 11 de la Premier League a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana) en Old Trafford. El encuentro será transmitido por Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet de la liga inglesa en La República Deportes.

Manchester United vs. Newcastle: ficha del partido

Manchester United vs. Newcastle Premier League 2022-23 ¿Cuándo juegan? Domingo 16 de octubre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? Star Plus

Manchester United vs. Newcastle: hora del partido

Perú, Ecuador, Colombia, México: 8.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Washington D. C.): 9.00 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 a. m.

¿Qué canal transmite EN VIVO Manchester United vs. Newcastle?

Manchester United vs. Newcastle será transmitido EN VIVO por la plataforma de Star Plus, la cual posee los derechos televisivos de los torneos europeos, entre ellos, la Premier League.

¿Cómo ver Manchester United vs. Newcastle ONLINE por Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Newcastle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Newcastle: posibles alineaciones

Manchester United : David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Antony Martial.

: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Antony Martial. Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joe Willock; Miguel Almirón, Callum Wilson, Jacob Muphy.

Manchester United vs. Newcastle: ¿dónde juegan?

El partido entre Manchester United vs. Newcastle se jugará en Old Trafford, recinto deportivo donde juegan de los locales los diablos rojos.

Últimos partidos entre Manchester United vs. Newcastle