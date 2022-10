Perú y el sueño al mundial 2026

Estamos a casi un mes de que se inicie Qatar 2022; sin embargo, en territorio peruano no se vive -como en otros países– la mayor fiesta del fútbol. Y no es para menos. La selección peruana no estará presente, por lo que los ánimos no son del todo los mejores.

Sin embargo, con miras a lo que será el mundial 2026, que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, la Bicolor tendrá una mejor posibilidad. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que la selecciones que pertenecen a la Conmebol tendrán 6 cupos y medios para la siguiente Copa del Mundo.

“Sudamérica tiene una historia muy importante en el fútbol y esos 6 cupos y medio son merecidos. Las eliminatorias allí son las más difíciles del mundo”, declaró el directivo durante la inauguración de un centro de alto rendimiento destinado al fútbol femenino en Paraguay.

En esta misma línea, Infantino destacó el nivel de las eliminatorias sudamericanas, e incluso no descartó que más adelante se siga aumentando los cupos en las diferentes federaciones, más aún en la sudamericana.

“Hasta que se amplíen los cupos 10 de 10 o se tengan seis y medio, siete y ocho, siempre va a ser una lucha muy cerrada y competitiva. Son partidos que nos hacen enamorar del fútbol, porque son duelos que se viven con mucha intensidad increíble en Sudamericana”, agregó.

Posibilidades peruanas

Si bien hasta el momento no se ha confirmado cuál será el formato de las próximas eliminatorias, todo hace indicar que será el de todos contra todos, en dos rondas de ida y vuelta.

Si nos basamos en esta modalidad que se inició para Francia 98′, la selección peruana ha quedado ubicada entre los 7 primeros lugares hasta en 4 oportunidades. Es decir, tendría grandes posibilidades de estar presente en la copa del mundo del 2026.

Para el mundial de 1998, 2018 y 2022, la Bicolor se ubicó en el quinto lugar, con lo cual aseguraría su clasificación de forma directa. Mientras que para Brasil 2014, se posicionó en la séptima casilla, con lo cuál sacaría su boleto al repechaje.