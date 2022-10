Gonzalo Núñez criticó duramente a Mosquera por su conferencia de prensa: “Es inseguro”

Sporting Cristal es el principal candidato a quedarse con el Torneo Clausura y ganar el título nacional. Los dirigidos por Roberto Mosquera llevan 24 encuentros de manera invicta. Por ello, desde ahora, ya se habla de una posible renovación del técnico rimense, consiga o no la estrella número 20 en la historia del club.

El último jueves 13 de octubre, Roberto Mosquera brindó una conferencia de prensa y los medios le consultaron si seguía o no. “Hemos aprendido a convivir con ella (la presión), porque si no hacíamos estos 25 partidos, 24 sin perder, no tendríamos este puntaje. Por otro lado, el jugador que quiere jugar en Sporting Cristal o el entrenador que quiere dirigir, tiene que aprender a convivir con esa presión. Cuando aprendes a convivir con ella, sucede esto que nos está sucediendo. Dependemos más de nuestros resultados, este momento es bueno y sano, y esperemos mantenerlo”, indicó.

En ese sentido, Gonzalo Núñez criticó a Mosquera por las formas que tiene al brindar una conferencia de prensa. “No puedes hacer una conferencia de prensa de autobombo. Dice: ‘¿Presión? Cuando llegué en el 2012 llevaban cinco sin campeonar y salimos campeones’. No habla nada de la Copa Libertadores, habla de él. Es un tipo que no se sabe manejar con clase, lamentablemente. Un tipo que se autobombea así y se elogia personalmente es inseguro. Así de simple, yo lo veo así”, puntualizó el comentarista deportivo en el programa “A presión”.

Sporting Cristal: fixture restante

La escuadra celeste se encuentra en el primer lugar del Torneo Clausura con 32 puntos y es el principal candidato a ganarlo. Estos son sus encuentros restantes para poder tener un sitio en la disputa del título nacional.