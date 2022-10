[En Vivo] Sport Boys vs. Sporting Cristal, Liga 1 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Sport Boys vs. Sporting Cristal | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 este sábado 15 de octubre. El duelo iniciará a las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de GolPerú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Sport Boys vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Liga 1 2022 Sport Boys vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Sábado 15 de octubre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Sport Boys vs. Sporting Cristal se jugará a las 3.30 p. m. (hora peruana) por la liga peruana. Revisa la nota el horario según tu zona:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. Sporting Cristal?

La señal encargada de televisar el encuentro Sport Boys vs. Sporting Cristal será GolPerú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es GolPerú?

Si no quieres perderte el choque Sport Boys vs. Sporting Cristal, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de GolPerú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sport Boys vs. Sporting Cristal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sport Boys vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Sport Boys vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Iván Elías Moreno, un recinto deportivo para la práctica de fútbol ubicado en el Sector 3 - Grupo 15 - av. Los Álamos del distrito de Villa El Salvador, en la ciudad de Lima. Fue inaugurado el 2 de junio del 2002 con un encuentro deportivo entre los clubes Defensor Villa del Mar y Guardia Republicana.