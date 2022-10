¿Cuándo juegan Tottenham vs. Everton EN VIVO vía ESPN 2 por la Premier League?

Tottenham vs. Everton EN VIVO se enfrentan este sábado 15 de octubre por la fecha 11 de la Premier League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium, desde las 11.30 a. m. (hora peruana), vía ESPN 2 y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este partido, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, marcador actualizado minuto a minuto y videos de goles.

Tottenham vs. Everton: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Everton ¿Cuándo juegan? Sábado 15 de octubre ¿A qué hora? 11.30 a. m. (Perú) ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿En qué canal? ESPN 2

El objetivo de los Spurs es seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones de la liga inglesa. Por la jornada 11 del torneo, el equipo de Antonio Conte irá ante los toffees por una nueva victoria que lo acerque al líder Arsenal, del cual lo separan actualmente solo cuatro puntos.

En la jornada previa, un gol de Harry Kane bastó para que Tottenham se imponga 1-0 al Brighton como visitante. El Everton, por su parte, empezó sorprendiendo al Manchester United con el tempranero gol de Iwobi, pero Antony y Cristiano Ronaldo le dieron vuelta para los diablos rojos.

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Everton?

¿Qué canal transmite Tottenham vs. Everton?

¿Dónde sintonizar ESPN 2 para ver Tottenham vs. Everton?

¿Cómo ver Tottenham vs. Everton ONLINE?

Para que no te pierdas el Tottenham vs. Everton por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su plataforma los encuentros televisados por los canales de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Tottenham vs. Everton

Tottenham 5-0 Everton | 07.03.22

Everton 0-0 Tottenham | 07.11.21

Everton 2-2 Tottenham | 16.04.21

Everton 5-4 Tottenham | 10.02.21

Tottenham 0-1 Everton | 13.09.20

¿Dónde juegan Tottenham vs. Everton?

El escenario que acogerá este compromiso será el Tottenham Hotspur Stadium, recinto deportivo propiedad de los Spurs, con capacidad para más de 60.000 espectadores.