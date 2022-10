Real Madrid vs. Barcelona, últimas noticias: hora y canal para ver el clásico español por LaLiga

¡Se define la punta del campeonato! Real Madrid vs. Barcelona protagonizarán el primer clásico de la temporada. Merengues y blaugranas se verán las caras este domingo 16 de octubre por la novena jornada de LaLiga Santander 2022-23, a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana), en el Santiago Bernabéu. La transmisión de este crucial enfrentamiento estará a cargo de DirecTV Sports para toda Sudamérica y la plataforma de streaming DirecTV GO; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Real Madrid vs. Barcelona, últmas noticias 07:24 ¡Se viene el clásico! Bienvenidos, amigos de la República, a la previa del clásico Real Madrid vs. Barcelona. Aquí podrás conocer todas las noticias previa al cotejo entre merengues y blaugranas.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

Real Madrid vs. Barcelona: canal de transmisión

Perú: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Argentina: ESPN2

Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN, NOW NET e Claro, GUIGO, Star+

Chile: ESPN Chile

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: ESPN+

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs. Barcelona por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes e informarte por esta vía.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El escenario que albergará el clásico español será el Santiago Bernabéu. Dicho recinto fue fundado el 14 de diciembre de 1947 y cuenta con una capacidad para más de 81.000 espectadores.