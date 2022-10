VER partidos de hoy, viernes 14 de octubre del 2022, EN VIVO: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 14 de octubre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga BetPlay y Campeonato Uruguayo) y Europa (Champions League y Europa League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los encuentros más importantes de la jornada es el que protagonizarán Alianza Lima y Deportivo Lara por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2022. Las íntimas buscarán un triunfo ante las venezolanas para dar un gran paso y clasificar a la siguiente fase de este certamen internacional. Por ello, las victorianas se han reforzado de gran forma con futbolistas del extranjero.

Otro duelo atractivo de la fecha es el César Vallejo vs. Carlos Stein por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. El conjunto poeta viene de dos triunfos consecutivos y necesita una victoria para seguir en la lucha por el campeonato. Sin embargo, los norteños también deben ganar para salvarse del descenso.

Partidos de hoy en la Liga 1 Betsson 2022

César Vallejo vs. Carlos Stein

Canal: GolPerú

Hora: 3.30 p. m.

Partidos de hoy en la Copa Libertadores Femenina 2022

Alianza Lima vs. Deportivo Lara

Canal: Pluto TV y DirecTV Sports

Hora: 3.00 p. m.

Partidos de hoy en la Liga Promerica 2022