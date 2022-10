¡Bombazo mundial! Marcelo Gallardo confirmó que dejará River Plate tras 8 años

Fin de una era. Marcelo Gallardo anunció que dejará River Plate tras ocho años al frente de la institución. El entrenador argentino no renovará su contrato con los Millonarios cuando termine la Liga Profesional.

“Fue una de las decisiones más difíciles para mí. Le quiero decir gracias a las personas que me acompañaron durante estos ocho años, a todo mi cuerpo técnico, a la gente que ha trabajado conmigo y que me ha empujado a tener fuerzas para seguir en una vorágine permanente de muchísimo esfuerzo”, comentó en conferencia de prensa.

Gallardo señala que siente paz

“Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hace sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto, pero con la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio”, expresó.

Los títulos de Gallardo en River

2 Copas Libertadores (2015 y 2018)

3 Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019)

1 Copa Sudamericana (2014)

1 Copa Sugura Bank (2015)

3 Copa Argentina (2016, 2017 y 2019)

2 Supercopa Argentina (2017 y 2019)

1 Liga Profesional (2021)

1 Trofeo de Campeones (2021)

River Plate: próximo partido

El cuadro millonario recibe este domingo 16 de octubre a Rosario Central por la fecha 26 de la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental a las 6.30 p. m. y tendrá transmisión de ESPN.

