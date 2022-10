¿Por qué el ‘Loco’ Vargas nunca tuvo partido de despedida y terminó jugando fútbol 7?

Juan Manuel Vargas, exlateral izquierdo de la selección peruana y Universitario de Deportes, reapareció en las canchas de juego el último martes 11 de octubre como parte de la Copa Leyendas de fútbol 7, que se disputa en el Complejo Ollantaytambo de Ate.

El ‘Loco’ fue uno de los más aclamados por los hinchas presentes, quienes lo buscaron en gran número para tomarse fotografías. Con su participación en este torneo, Vargas pudo volver a vestir la camiseta crema cuatro años después de su salida de la ‘U’.

En septiembre del 2018, durante un momento crítico del cuadro estudiantil en su lucha por la baja, el exdefensa dejó de ser tomado en cuenta por el entonces técnico Nicolás Córdova. Su último partido como profesional lo jugó el 29 de ese mes, en el Estadio Ciudad de Cumaná, ante un Ayacucho FC que lo derrotó por 4-2.

¿Por qué Juan Manuel Vargas no tuvo partido de despedida?

A fines de ese 2018, tras no llegar a un acuerdo con los directivos para su renovación, Juan Vargas le puso fin a su segunda etapa en el conjunto merengue, a dos años de su regreso. Aunque había estado sin equipo desde entonces, en diciembre del 2021, el ‘Loco’ reveló que todavía soñaba con retirarse “por la puerta grande” con Universitario .

Juan Vargas jugó por última vez como profesional el 2018, en Ayacucho. Foto: GLR

“No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, declaró para el programa “La fe del ‘Cuto’”.

Hoy en día, tal sueño parece haber quedado en el olvido, puesto que —al ser consultado acerca de la posibilidad de tener un último partido especial como su excompañero Claudio Pizarro— Vargas lo negó de forma tajante.

“No, no, no. Ahora me divierto sanamente y solamente tengo que divertirme acá con los compañeros que no he visto”, respondió para Willax sobre su nueva faceta en el fútbol 7.

¿Qué proyectos tiene el ‘Loco’ Vargas?

En agosto de este año, antes de confirmarse su participación en la Copa Leyendas, el exseleccionado peruano contó en una entrevista con Luis Guadalupe que estaba en negociaciones para formar parte de un programa de TV no relacionado con el fútbol.

“Todavía no hay nada concreto, pero hay 90% que pueda salir un proyecto importante, ya que hace muchos años dejé el fútbol. Bueno, nunca lo dejé porque sigo jugando, pero sí a nivel profesional. Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es nada de fútbol, es más un tema de chacota, de conversación, de amigos (...). Esperemos que en los próximos días o meses se concrete e irá más segura la cosa”, indicó.

A la fecha, sin embargo, no ha vuelto a mencionar nada sobre el tema y solo se conoce de su incursión en el fútbol 7.

