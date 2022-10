¿A qué hora juegan Nacional vs. Albion EN VIVO vía VTV Plus por el Campeonato Uruguayo?

Nacional vs. Albion EN VIVO se enfrentan en el Estadio Centenario (Montevideo) desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya), por la jornada 13 del Torneo Clausura en el Campeonato Uruguayo 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de VTV Plus, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con los equipos titulares, marcador actualizado y resultado final de este y otros partidos de hoy.

Nacional vs. Albion: ficha del partido

Partido Nacional vs. Albion ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 13 de octubre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. Albion?

Uruguay: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 14).

Nacional dejó escapar la chance de ser único líder en la jornada previa y ya no puede permitirse perder más puntos a falta de pocos partidos para el final del Torneo Clausura. Frente a Albion, el equipo de Pablo Repetto está obligado a ganar y esperar un tropiezo de River Plate para recuperar el liderato.

El Bolso encadenó cuatro empates consecutivos al dejarse igualar por Defensor Sporting en su cruce más reciente. Aunque Alfonso Trezza adelantó al tricolor, Fernando Elizari puso el 1-1 definitivo para los violetas.

El Bolso se quedó con 25 puntos y deja River Plate en el primer lugar del Campeonato Uruguayo. Foto: Club Nacional de Football

El conjunto de los leones, por su parte, lleva tres fechas seguidas sin saber de victorias. En su cotejo anterior, igualó sin goles en su visita a Cerrito, resultado que lo deja antepenúltimo en la tabla de descensos y condenado por ahora a bajar de categoría.

Nacional y Albion jugaron en mayo de este 2022 en el Gran Parque Central, enfrentamiento que terminó con la victoria del local por 2-0. Los goles algo tardíos de aquel duelo llegaron por intermedio de Yonatan Rodríguez y Diego Zabala.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Albion?

En territorio uruguayo, podrás ver el Nacional vs. Albion a través de la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos del Campeonato Uruguayo 2022.

¿Cómo ver Nacional vs. Albion ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Nacional vs. Albion por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que ofrece a sus clientes todos los duelos del fútbol charrúa (fuera de Uruguay). En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte vía La República Deportes.

Historial de Nacional vs. Albion

Solo una vez se enfrentaron ambos equipos. En mayo de este año, por el Torneo Apertura, la victoria fue para el cuadro decano.

Nacional 2-0 Albion | 21.05.22.

Alineaciones probables de Nacional vs. Albion

Nacional: S. Rochet; J. Rodríguez, M. Risso, L. Coelho, L. Lozano; Y. Rodríguez, F. Carballo; A. Trezza, F. Fagúndez, C. Cándido; y L. Suárez.

Albion: A. Eiraldi; R. Izquierdo, F. Platero, Á. Pizzorno, F. Ibañez; E. Ancheta, M. Barrios, O. N’Dong, C. Barrios; M. Callorda y J. Neris.

¿Dónde juegan Nacional vs. Albion?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario de Montevideo, que funge como principal recinto deportivo de Uruguay. Su capacidad es de más de 60.000 espectadores.