Galván reveló que César Acuña les daba premios por ganar a la ‘U’ y Alianza solo por capricho

Ingresamos en la recta final y la lucha por el Torneo Clausura está muy apretado. Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar son los equipos que tienen más chances de apoderarse del segundo torneo del año. En ese sentido, como dijo el ‘Chucho’ Chávez, los equipos que ya no pelean nada esta temporada están abiertos a los incentivos para ganar partidos.

En el programa deportivo “Fútbol y var”, el futbolista de la escuadra rosada mencionó que esperan el llamado. “Estamos esperando nuestra Navidad. En Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar. Bienvenido sea. Todos los años que tengo en el fútbol se dieron este tipo de cosas, acá los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. Simplemente, esperamos el llamado”, indicó.

A raíz de esas declaraciones, el exjugador Carlos Galván confesó que cuando estaba en la César Vallejo, el presidente del club en ese momento, César Acuña, les daba premios por ganar encuentros selectos.

“Venía César (Acuña) y decía ‘quiero ganarle a la ‘U’, llevar la camiseta de Vallejo y mostrársela a todos los congresistas cremas’. Sí, era su capricho. O decía ‘quiero ganarle a Alianza Lima y hay tanto (una suma muy fuerte)’. Esos dos años estaba aquí arriba”, puntualizó.

César Acuña ‘salvó' a Carlos Galván

“Luego vine para Lima para juntar mis cosas y de golpe me llama César Acuña, me ofrece un contrato y yo le dije que espere porque tenía la esperanza que me llamaran. Ahí fue cuando me fui para la Vallejo. Si no querían renovarme y me decían para jugar 10 minutos de la Noche Crema, yo iba a ser el más feliz del mundo, pero no fue así y no me dejaron despedir de la gente”, contó en una entrevista con el canal de YouTube de ‘Embajadur’.