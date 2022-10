‘Paco’ Bazán duro con Pizarro por su respuesta sobre la serie de Guerrero: “Nos llevó al mundial”

Sigue la polémica. Hace algunos días Claudio Pizarro realizó un en vivo para todos sus seguidores de Instagram y muchos aprovecharon para realizarle diversas preguntas. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la respuesta del ‘Bombardero’ sobre la serie de Paolo Guerrero. Como ser recuerda, el exfutbolista dio a entender que no conocía la producción sobre su excompañero.

Estas palabras generaron eco en diversos personajes y uno de los primeros en contestar fue ‘Paco’ Bazán. El conductor mostró su malestar con el exartillero de 44 años por minimizar al goleador del Avaí FC.

“¿Cuál capitán? Ya pues, cómo que cuál capitán. Acaso es Héctor Chumpitaz. No soporto que en nuestra cultura peruana no sean frontal. No soporto cuando te haces el tonto y quieres minimizar haciéndote el que no sabes. ¿Cuál capitán? Paolo Guerrero, el capitán de la selección que nos llevó a un mundial”, manifestó en el programa “El deportivo”.

Asimismo, el también exarquero de Universitario exigió respeto por la carrera del ‘Depredador’:

“Bueno, ese fue el capitán de la selección peruana, el goleador histórico y llevó la cinta en un Mundial. Vamos a respetar a Paolo y no hay que ser malagradecidos. Más respeto con mi capitán. Estamos mal, ustedes están mal, paren con la pasión y los bajos instintos. Paren con eso, por favor. Es el ‘9′ vigente de la selección y la rompe. Es un crack”, agregó.

No conforme con esto, Bazán ironizó ante la posibilidad de que Claudio Pizarro realice alguna serie autobiográfica: “Eso sí te gusta. Vas a contar la historia de Rusia 2018″, finalizó.