¿Por qué Gerard Piqué fue tendencia tras el empate 3-3 del FC Barcelona ante Inter?

En un partidazo en el Spotify Camp Nou, FC Barcelona empató 3-3 con Inter de Milán por la cuarta fecha del Grupo C de la Champions League. El cuadro blaugrana necesitaba ganar para mejorar sus chances de clasificar a los octavos de final del torneo europeo, pero con esta igualdad está al borde de caer a la Europa League por segunda temporada consecutiva.

Si bien el equipo de Xavi Hernández fue el que generó las ocasiones de gol y dominó el trámite del cotejo, la escuadra italiana aprovechó las pocas oportunidades que tuvo para anotar en el arco que protegía Marc-André ter Stegen. Ante esta situación, uno de los más señalados fue Gerard Piqué.

El central español no tuvo un buen rendimiento en el encuentro, ya que falló mucho en defensa y fue protagonista del primer gol del Inter tras una desconcentración que habilitó a Nicoló Varela.

Tras el encuentro, distintos hinchas e internautas criticaron al jugador de 35 años por ser el responsable del empate culé. Pidieron su salida y hasta le recordaron a su expareja Shakira.

“Busi, Piqué y compañía ya saben que tienen que hacer las maletas en enero. Ni un minuto más”, “Esto es una vergüenza, no es posible que cometamos tantos errores y que nos hayamos comido dos goles muy estúpidos. Piqué no le alcanza para jugar ni en su Andorra”, “Madre mía Piqué, dedícate a Koi y a las cositas con Ibai, el fútbol te ha abandonado por otros más jóvenes. Para que lo entiendas, lo mismo que le has hecho tú a Shakira”, se leen en algunos comentarios de Twitter.

Barcelona: próximo partido

El cuadro catalán visita este domingo 16 de octubre al Real Madrid por la novena fecha de la Liga Santander. El partido se jugará en el Santiago Bernabéu a las 9.15 a. m. (hora peruana) y se transmitirá por Directv Sports.