Chávarri reveló que Farfán se metió al baño para ‘parcharlo’ por la pareja en común que tuvieron

El exfutbolista de Sporting Cristal Diego Chávarri contaba con gran proyección para ser una de las gratas apariciones del fútbol peruano, pero su nivel fue decayendo con el transcurso de los años. Se retiró muy joven del fútbol profesional e incursionó en un reality show en medio de su relación con Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán.

Esta relación causó mucha polémica, ya que se acusaba a Diego Chávarri de no tener códigos con la ‘Foquita’. Incluso, desconocidos incendiaron su carro cuando los programas de espectáculos rebotaban el inicio de su relación sentimental con la ‘Blanca de Chucuito’. Luego de varios años, el exjugador contó que tuvo una inusual conversación con el ‘10′ de Alianza Lima en un baño de una discoteca.

Diego charló con el ‘Flaco’ Granda en el programa de YouTube y contó absolutamente todos los detalles de ese hecho. “Estaba en una discoteca y me fui solo al baño. Ahora, esto me cuentan mis amigos después. Uno de ellos le dijo al otro que me había ido al baño y que Jefferson Farfán también había ingresado. Entonces, fueron, y el seguridad no los quería dejar ingresar”.

“Dentro del baño, yo estaba orinando y Jefferson ingresó y me dijo ‘quiero hablar contigo’. Me dijo algunas cosas que no le habían parecido y yo le expliqué cómo fueron. Además, le dije que no me parecía que me lo dijera en ese momento porque nos habíamos encontrado en varias oportunidades. Nos dimos la mano y me dijo que cualquier cosa le avise a Yotún o Advíncula, quienes son mis amigos”, puntualizó.

Alianza Lima: fixture restante

La escuadra blanquiazul logró una importante victoria ante Deportivo Municipal, pero necesita que Sporting Cristal tropiece para poder apoderarse del primer lugar del Torneo Clausura.