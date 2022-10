[En Vivo] Sarmiento vs. Boca Juniors: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Profesional?

Sarmiento vs. Boca Juniors EN VIVO se juegan, este miércoles 12 de octubre a las 2.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 25 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se disputará en el estadio Eva Perón y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. La República Deportes tendrá una transmisión ONLINE en la que se verá el minuto a minuto, las incidencias y los goles del encuentro.

Sarmiento vs. Boca Juniors: ficha del encuentro

Partido Sarmiento vs. Boca Juniors Fecha Miércoles 12 de octubre Hora 2.30 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Eva Perón

¿A qué hora juegan Sarmiento vs. Boca Juniors?

El encuentro entre el cuadro verde y la escuadra xeneize se disputará este miércoles 12 de octubre a las 2.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

¿Dónde ver Sarmiento vs. Boca Juniors EN VIVO?

El compromiso entre Sarmiento y Boca Juniors se podrá ver a través de la señal de ESPN en toda Sudamerica. Star Plus transmitirá el encuentro de manera ONLINE.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Sarmiento vs. Boca Juniors?

Para acceder a Star Plus y ver el Sarmiento vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible. Si no tienes acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sarmiento vs. Boca Juniors?

El cotejo entre Sarmiento y Boca Juniors se realizará en el estadio Eva Perón, ubicado en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. El recinto fue inaugurado el 9 de julio de 1951 y tiene capacidad para 19.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina