¿A qué hora juegan Liverpool vs. Rangers vía ESPN 2 por la Champions League?

Rangers vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Rangers ¿Cuándo juegan? Miércoles 12 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Ibrox Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Liverpool vs. Rangers: ubicación tabla A

Liverpool vs. Rangers: posibles alineaciones

Rangers: McLaughlin; Barisic, Sands, Goldson, Tavernier; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent y Colak.

McLaughlin; Barisic, Sands, Goldson, Tavernier; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent y Colak. Liverpool: Becker; Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Tsimikas; Thiago, Fabinho, Henderson; Carvalho, Salah y Firmino.

Liverpool vs. Rangers: historial

¿A qué hora ver Liverpool vs. Rangers EN VIVO?

El partido entre Liverpool vs. Rangers EN VIVO por la cuarta fecha de la Champions League se llevará a cabo este miércoles 12 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario, según tu zona de ubicación:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Rangers EN VIVO?

El encuentro Liverpool vs. Rangers EN VIVO será transmitido por la señal de ESPN 2, canal que televisa los partidos de fútbol de los torneos europeos. Además, podrás seguirlo por internet en Star Plus.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver ESPN 2 gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Rangers vs. Liverpool por internet vía ESPN 2, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.