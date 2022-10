Vía ESPN y Star Plus, Barcelona vs. Inter: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Champions League?

Ver Barcelona vs. Inter este miércoles 12 de octubre por la fecha 4 de la UEFA Champions League en el Camp Nou. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Inter de Milan: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Inter de Milan ¿Cuándo juegan? Miércoles 12 de octubre ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Inter?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Inter se disputará este 12 de octubre en las instalaciones del Camp Nou. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Inter?

Para sintonizar el partido Barcelona vs. Inter deberás acceder a la señal de ESPN 2 desde Sudamérica, a excepción de Argentina y Chile, que contarán con la transmisión vía ESPN; mientras que para México se podrá sintonizar en HBO Max. Además, podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

¿Cómo ver Barcelona vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Inter?

El recinto que albergará el cotejo entre Barcelona vs. Inter por la Liga de Campeones será el Camp Nou, recinto inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y con capacidad para albergar a 99.354 hinchas.