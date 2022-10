[En Vivo] Barcelona vs. Inter, UEFA Champions League 2022-23: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Inter | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 4 del Grupo C de la UEFA Champions League 2022-23 este miércoles 12 de octubre. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Previa Barcelona vs. Inter 17:29 ¿Cómo formaría el FC Barcelona? Descubre en la siguiente nota cómo es que formaría Xavi Hernández para medirse ante el Inter en el Camp Nou. 15:50 ¿En qué canal ver Barcelona vs. Inter? La transmisión del partido entre Barcelona vs. Inter estará a cargo del canal internacional ESPN 2 para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus. Argentina: ESPN y Star Plus Bolivia: ESPN 2 y Star Plus Colombia: ESPN 2 y Star Plus Ecuador: ESPN 2 y Star Plus México. HBO Max Paraguay: ESPN 2 y Star Plus Perú: ESPN 2 y Star Plus Uruguay: ESPN 2 y Star Plus Venezuela: ESPN 2 y Star Plus. 14:45 ¿A qué hora juegan Barcelona vs. Inter? El partidazo entre Barcelona vs. Inter está pactado para este miércoles 12 de octubre a las 2.00 p. m. (hora peruana). Perú, México, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m. 14:19 ¡BIENVENIDOS! Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes. En esta oportunidad nos podrán acompañar a seguir el partidazo entre Barcelona e Inter de Milan.