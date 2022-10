Alajuelense vs. Real España EN VIVO por Liga Concacaf: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Alajuelense vs. Real España EN VIVO se enfrentan por la semifinal de vuelta de la Liga Concacaf 2022 en el estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora de Costa Rica). El encuentro será televisado por ESPN, Star Plus, TUDN y Fox Sports 3 de México. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes la transmisión futbol Centroamérica por internet en La República Deportes.

Alajuelense vs. Real España: ficha del partido

Alajuelense vs. Real España Liga Concacaf 2022-semifinal ¿Cuándo juegan? Martes 11 de octubre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora de Costa Rica) ¿Dónde? Estadio Alejandro Morera Soto ¿Canal? ESPN y Star Plus (Centroamérica), TUDN y Fox Sports 3 de México

Alajuelense vs. Real España: hora del partido

Costa Rica: 6.00 p. m.

El Salvador: 6.00 p. m.

Guatemala: 6.00 p. m.

Nicaragua: 6.00 p. m.

Honduras: 6.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Panamá: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Real España?

Alajuelense vs. Real España podrá verse EN VIVO por la señales de ESPN y Star Plus para Centroamérica y por TUDN y Fox Sports 3 en México.

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Qué canal es Fox Sports 3 en México?

Sky: 559 / 1559

IZZI: 511

MEGACABLE: 307

Dish: 334

TOTAL PLAY: N/A.

¿Cómo ver Alajuelense vs. Real España ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alajuelense vs. Real España por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles formaciones del Alajuelense vs. Real España