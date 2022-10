¿Por qué Arturo Vidal mantuvo una relación distante con su padre?

El padre de Arturo Vidal, Erasmo Vidal, fue encontrado sin vida en el Club Hípico de Santiago durante la mañana de este martes 11 de octubre. El progenitor del mediocampista chileno, de 61 años de edad, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio por shock hipovolémico.

No obstante, el ‘Rey Arturo’ no llegó a tener una relación cercana con su padre. Una distancia tanto física como emocional separaba a ambos y se hacía evidente cada vez que Erasmo se metía en problemas judiciales. Quizá por ello el crack del Flamengo casi no ha mostrado dolor con la noticia y prefiere enfocarse en sus próximos compromisos.

La relación entre Arturo Vidal y su padre

Biografías antiguas de Arturo Vidal, citadas por el diario Clarín, mencionan que su padre Erasmo dejó a su familia cuando el centrocampista tenía cinco años. A esto se suman los antecedentes que tenía el hombre por hurto frustrado, porte de arma blanca y droga.

En julio de 2015, Erasmo Vidal fue detenido en la población de La Victoria por posesión de cocaína y portar dos cuchillos. No obstante, quedó en libertad cuatro horas después al considerarse que la droga era para consumo personal y los cuchillos eran “por si lo invitaban a un asado”, según explicó el responsable de la comisaría al diario La Cuarta.

Erasmo Vidal fue detenido en 2015 por tenencia de drogas y cuchillos. Foto: TVN

“No hice nada, está claro. Quedé libre un ratito después, solo estaba tomando una cerveza con mis amigos”, manifestó Erasmo, quien además comentó haber visto desde la comisaría la presentación de su hijo en el Bayern Munich.

Arturo, por su parte, se expresó de la siguiente manera ante el diario alemán Bild tras conocer el caso: “Él tiene su vida, yo tengo la mía. Mi padre es realmente lo suficientemente mayor para saber lo que está haciendo. Yo mismo tengo una familia con mi esposa, dos hijos y mi madre”.

En marzo de 2016, Erasmo Vidal volvió a ser detenido por los carabineros mientras circulaba por una calzada de La Victoria, corriendo riesgo de ser atropellado. El padre del crack chileno fue encontrado en aparente estado de ebriedad mientras hablaba solo y diciendo incoherencias.

En ese entonces, Erasmo era buscado por tenencia ilegal de arma blanca por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Erasmo Vidal fue detenido nuevamente en 2016. Foto: LUN

La reacción de Arturo Vidal tras la muerte de su padre

Tras algunas horas de silencio en las redes, Arturo Vidal lanzó en horas de la tarde del martes 11 una story de Instagram en la que, sin embargo, no mencionó a su padre recién fallecido.

“Allá vamos Sao Paulo” era el mensaje que acompañaba a una foto en la que aparecía sonriente junto a su compañero Giorgian De Arrascaeta, en clara referencia al partido del miércoles contra Corinthians por la ida de la final de la Copa do Brasil.

Publicación de Arturo Vidal en Instagram tras la muerte de su padre. Foto: captura de kingarturo23oficial / Instagram

Con dicha publicación, se descartaría la posibilidad de que el ‘Rey Arturo’ esté presente en el velorio de su padre.