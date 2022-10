¿Reynoso lo convocará? Pablo Lavandeira sueña con llegar a la selección peruana

Alianza Lima venció 4-1 a Deportivo Municipal y se mantiene en la lucha por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Una de las figuras del cuadro blanquiazul durante esta campaña es Pablo Lavandeira, quien acaba de firmar su nacionalización como peruano y solo faltan algunos detalles para que se oficialice su pasaporte nacional.

Luego de salir de las oficinas de Migraciones, el uruguayo habló con la prensa y manifestó su deseo de jugar por la selección peruana.

“Sé bien que paso a ser elegible, pero tengo claro que hay jugadores en ligas importantes. Esta camada viene consiguiendo cosas importantísimas. Todo eso yo lo respeto, lo valoro. Por más que sea elegible, debo hacer cosas importantes para tener una oportunidad en la selección. Al saber que puedo ser elegible, va a estar como un sueño, como meta. Trabajaré día a día. Si se da, ojalá pueda estar a la altura para defender al país que me está adoptando”, indicó.

“Son muchas las cosas que me unen a Perú. Primero, el agradecimiento con el pueblo peruano porque desde que llegué a Cajamarca me trató de la mejor manera. Además, formar mi familia en Perú. Son muchas las cosas que me tienen atado, de buena forma, a Perú y estoy feliz de dar este paso importante”, agregó.

Los números de Pablo Lavandeira en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima, Pablo Lavandeira ha disputado 37 encuentros, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, en los que ha anotado 12 goles y ha brindado nueve asistencias.