Erick Osores lapida a Universitario: “Se despidió del título, tuvo miedo ante Cristal”

Universitario de Deportes empató 0-0 con Sporting Cristal por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Posteriormente, Erick Osores tuvo un contundente mensaje contra el cuadro crema. El comunicador consideró que los estudiantiles se quedaron sin opciones de luchar por el título nacional con este resultado.

“La ‘U’ se despidió del campeonato hoy día. Se despidió medroso, jugando sin dejar lo último, la vida, desde su entrenador. Cristal hizo un buen partido, lo controló bien, pero Universitario, más allá de una limitación, creo que pudo haber terminado de otra forma el partido”, indicó en el programa “Fútbol en América”.

Además, el periodista consideró que los dirigidos por Carlos Compagnucci no arriesgaron más de la cuenta para conseguir la victoria contra los cerveceros.

“Yo vi un Universitario que terminó su participación ordenadito, sin que pase nada distinto. Para mí, Universitario se despidió del campeonato porque no se atrevió a quedar ‘desnudo’ ante Cristal. Tuvo miedo a la goleada, no lo sé, pero no se atrevió”, manifestó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario de Deportes enfrentará a FBC Melgar este domingo 16 de octubre desde las 3.30 p. m. por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará en el estadio Monumental y será transmitido por Gol Perú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar.

Los merengues se encuentran en el tercer lugar con 18 puntos y necesitan un triunfo ante el conjunto arequipeño para seguir con vida en el certamen.