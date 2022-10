Sporting Cristal vs. Universitario: los goles se extrañaron

Por: Luis Imaña

Un duelo muy parejo y emocionante se vivió en el estadio tras el empate de Sporting Cristal y Universitario por la fecha 15 del Torneo Clausura, donde el único ingrediente que faltó fue el anhelado gol.

Ambos clubes arrancaron con la intensidad que ameritaba un encuentro de esta magnitud y las oportunidades no tardaron en llegar.

Si bien los ‘rimenses’ y cremas llegaron a la portería contraria, Cristal tuvo más situaciones claras que su rival, las cuales llegaron por medio de Alejandro Hohberg.

El ‘10′ celeste se mandó con dos remates letales, a los 41′ y 78′; sin embargo, ambos disparos se estrellaron contra el palo, que ahogó el grito de gol para Sporting Cristal.

Por el otro lado, Universitario tuvo en Piero Quispe al jugador más desequilibrante. El mediocampista de 21 daba salida en el ataque; no obstante, hubo poca claridad en el último cuarto de cancha. Al final, ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto cada uno.

A pesar de mantenerse como líderes del torneo y depender de sí mismos para llevarse el Clausura, los celestes se mostraron insatisfechos por el resultado ante los cremas.

“No nos vamos contentos con el resultado. Queríamos ganar. Queríamos seguir manteniendo una buena distancia en la tabla. Hicimos un buen partido. El ambiente estaba hermoso para jugarlo. Tuvimos las más claras, nos falta un poco de suerte”, declaró Hohberg tras el encuentro.

Este sentimiento tampoco fue ajeno para Universitario, que se complica a falta de cuatro fechas para culminar el segundo certamen de la temporada, ya que debe descansar una jornada y se ubican a cuatro puntos de los ‘rimenses’. Sin embargo, los cremas seguirán luchando hasta el final.

“Faltó asociarnos más y a la hora de tener las oportunidades, concretarlas. Eso debimos hacer en el partido. Todavía hay muchos puntos por delante y, mientras haya chance, vamos a pelear hasta el último”, señaló Jorge Murrugarra.

Este es el tercer empate consecutivo entre Cristal y la ‘U’ en el torneo nacional. La última vez que cualquiera de los dos se llevó el triunfo fue en abril del 2021, fecha en la que los celestes se impusieron 1-0 con gol de Hohberg.

En la próxima jornada, los dirigidos por Roberto Mosquera visitarán el sábado a Sport Boys, mientras que el elenco que comanda Carlos Compagnucci recibirá el domingo a Melgar.

La palabra

Carlos Compagnucci, técnico de Universitario

“Veníamos a buscar los tres puntos, las cosas no salieron bien, no estuvimos finos para poder generar más. El empate me deja un sabor amargo por la necesidad que tenemos de puntos”.