Mundialista de la selección peruana figura en el Top 100 de los mejores futbolistas de la historia

Estamos cerca de que se inicie Qatar 2022, en el cual se harán presentes diferentes cracks de talla mundial. Precisamente, previo al inicio de la mayor fiesta del fútbol, la reconocida revista inglesa Four Four Two publicó una el ránking de los 100 mejores futbolistas de toda la historia. En ella hay grandes sorpresas como la presencia de un exjugador de la selección peruana. ¿De quién se trata?

En el puesto 72 figura el nombre del tres veces mundialista con la Bicolor, Teófilo Cubillas. El exjugador de Alianza Lima es el único representante peruano en este Top 100. El popular ‘Nene’ supera a jugadores de la talla de Cafu (76), Luka Modric (79), Roberto Carlos (90), Luis Figo (94), Matio Kempes (99), entre otros.

“Cubillas, el mejor jugador peruano de la historia, es notablemente el único no alemán que ha marcado al menos cinco goles en dos Copas del Mundo diferentes, en 1970 y 1978 (marcó cinco en ambos)”, se lee en la publicación.

Publicación de revista inglesa sobre Teófilo Cubillas. Foto: captura

“Lo más destacado de su carrera: Cubillas llevó a Perú a su segundo (y el último hasta ahora) triunfo de la Copa América en 1975, donde vencieron al poderoso Brasil en las semifinales”, agregó.

¿Quién es el mejor futbolista de la historia?

Según la revista inglesa Four Four Two, el mejor futbolista de todos los tiempos es el argentino Lionel Messi, quien supera a su compatriota Diego Armando Maradona (2). En la tercera castilla está Cristiano Ronaldo, seguido de Pelé (4) y Zinedine Zidane cierra el Top 5.

Top 30 de los mejores de la historia