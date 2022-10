Piero Alva a Gonzalo Núñez por criticar partido de Universitario: “Tú no has jugado fútbol”

El cotejo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura entre Universitario y Sporting Cristal sigue generando repercusiones. En esta ocasión, Gonzalo Núñez y el exatacante Piero Alva fueron protagonistas de un diálogo que por momentos se tornó acalorado debido a los distintos puntos de vista que ambos defendían.

La conversación entre ambos personajes se dio durante la edición del programa radial “Exitosa deportes”, en el que el comunicador deportivo desde un inicio confrontó insistentemente al exseleccionado con respecto al rendimiento que mostró el plantel dirigido por Carlos Compagnucci. En unos de los momentos más candentes de la charla, Núñez señaló que el duelo “fue malo porque no hubo goles”, lo cual incomodó al exdelantero.

“Para mí, el partido fue intenso. Para ti (la intensidad) no significa nada porque tú no has jugado fútbol. Cómo un partido dinámico, un partido de ida y vuelta donde hay pocas oportunidades de gol, me vas a decir que es malo”, respondió.

El exconductor de “Fútbol en América” no quedó conforme con la contestación y buscaba que su entrevistado respondiera si durante los 90 minutos el compromiso fue bueno o malo y deslizó la posibilidad de que el exfutbolista no emitiera una respuesta objetiva por ser trabajador del club merengue.

“Si quieres saber si fue bueno o malo, para mí fue bueno. Por la dinámica e intensidad que hubo. Seguro esos partidos que jugamos a uno por hora y que los árbitros nos cortan todas las jugadas y acaban 3-2, te encantan a ti . Ustedes critican y venden lo que les produce mejor beneficio”, replicó Alva.

Ya con los ánimos más calmados entre ambos y con la participación de los panelistas del citado espacio, el exdelantero nacional afirmó que, si bien Universitario no viene mostrando su mejor nivel, se ha convertido en un plantel que genera respeto en cualquier rival al que se enfrente.

“Todavía la ‘U’ está formando un equipo sólido que forme las bases para lo que viene. Pudimos haber terminado mejor las jugadas... Los jugadores vienen trabajando para ser competitivos, el equipo se volvió un equipo duro de enfrentar”, aseveró.