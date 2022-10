“Desastre”: ‘Cóndor’ Mendoza arremete contra delanteros de Universitario y Sporting Cristal

El último domingo 9 de octubre, Universitario vs. Sporting Cristal protagonizaron el partido de la fecha del Torneo Clausura 2022. Si bien el encuentro fue muy peleado y, en algunos pasajes, tuvo idas y vueltas, todo terminaría igualado sin goles. Esto provocó la desazón de algunos hinchas e, incluso, de algunos exfutbolistas que criticaron el duelo y arremetieron contra algunos futbolistas.

Uno de los que se pronunció fue el exatacante celeste, Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, quien uso sus redes sociales para expresar su fastidio por el partido. Para el exseleccionado peruano, los delanteros y extranjeros de ambos equipo no aparecieron en los 90 minutos, lo que calificó de “desastre”.

“Un desastre, no tienen delanteros. ¿Y dónde están los extranjeros que no hacen la diferencia? Desastre”, escribió este mensaje en su historia de Instagram, acompañado de una imagen con el marcador del Sporting Cristal vs. Universitario.

Publicación de Andres Mendoza sobre el partido Universitario vs. Sporting Cristal. Foto: captira Instagram

Recordemos que tras el empate en el Nacional, Universitario fue el equipo más perjudicado, pues no pudo cortar la distancia con el cuadro cervecero, quien lo supera en 4 puntos. Además, a los cremas aún les falta descansar una fecha.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario y Sporting Cristal?

Sporting Cristal visitará a Sport Boys este sábado 15 de octubre en el estadio Iván Elías Moreno, desde las 3.30 p. m. Un día después, el domingo 16 de octubre, Universitario recibirá a Melgar en el estadio Monumental de Ate, a la misma hora.