¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Nacional EN VIVO vía Tigo Sports por la liga paraguaya?

Cerro Porteño vs. Nacional EN VIVO se miden en el estadio Arsenio Erico por la jornada 16 del Torneo Clausura en la Primera División de Paraguay 2022. El encuentro comienza a las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (horario paraguayo) vía Tigo Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE, con el marcador actualizado minuto a minuto, onces confirmados y videos de los goles.

Cerro Porteño vs. Nacional: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 10 de octubre ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 7.30 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Arsenio Erico ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Nacional?

Paraguay: 7.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (martes 11).

La jornada 16 del fútbol paraguayo se cierra con un choque entre los punteros del Torneo Clausura. Cerro Porteño, primer lugar de la tabla por diferencia de goles, visita a Nacional de Asunción en busca de desmarcarse como líder. Ambos equipos llegan a este duelo con 34 puntos.

El Ciclón lleva una gran racha de cuatro victorias consecutivas en su liga doméstica, la más reciente por 2-1 sobre Ameliano. Federico Carrizo y Alberto Espínola convirtieron los tantos del triunfo para el club dirigido por Francisco Arce.

El Ciclón puede ser único líder del torneo paraguayo si gana. Foto: Cerro Porteño

El Tricolor tiene poco que envidiarle a su rival de turno, pues también ostenta cuatro partidos ganados de forma ininterrumpida. En la fecha previa trajinó más de la cuenta, pero pudo imponerse 3-2 a Sol de América con goles de Rolando García, Claudio Núñez y Rubén Ríos.

Cerro Porteño y Nacional ya han jugado tres veces en lo que va de este 2022, con un saldo favorable para los azulgranas de dos victorias y un empate. El último cruce entre ambos fue precisamente esta igualdad sin anotaciones.

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. Nacional?

En territorio paraguayo, la señal encargada de televisar el Cerro Porteño vs. Nacional será Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos del campeonato local.

¿Cómo ver Cerro Porteño vs. Nacional ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Cerro Porteño vs. Nacional por internet, sintoniza la app Tigo Sports o ingresa a su página web oficial y accede con tu número de cliente para disfrutar todo el contenido (solo en territorio paraguayo). En caso no tengas acceso, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Alineaciones probables de Cerro Porteño vs. Nacional

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez; Enzo Giménez, Ángel Lucena, Robert Piris Da Motta y Braian Samudio; Federico Carrizo y Fernando Romero.

Nacional: Santiago Rojas; Claudio Núñez, Rolando Guerreño, Miguel Jacquet y Wilson Ibarrola; Orlando Gaona, Juan Franco, Rubén Ríos y Gustavo Caballero; Carlos Arrúa y Facundo Bruera.

Últimos partidos de Cerro Porteño vs. Nacional

Cerro Porteño 0-0 Nacional | 06.08.22

Cerro Porteño 1-0 Nacional | 30.04.22

Nacional 2-3 Cerro Porteño | 13.03.22

Nacional 1-5 Cerro Porteño | 21.11.21

Cerro Porteño 0-2 Nacional | 28.08.21.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Nacional?

El escenario que albergará este cotejo será el estadio Arsenio Erico, recinto deportivo ubicado en el Barrio Obrero de la ciudad de Asunción. Tiene capacidad para casi 4.500 espectadores.