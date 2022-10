¿Por qué ‘Chiquitín’ Quintero fue tendencia tras el empate de la ‘U’ con Cristal?

En un partido complicado en el estadio Nacional, Universitario empató 0-0 con Sporting Cristal por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1. El cuadro crema necesitaba quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea por el torneo, pero la igualdad complicó las cosas para los dirigidos por Carlos Compagnucci.

Con este resultado, el club merengue no depende de sí mismo para ganar el segundo certamen del año , esto debido a que no solo necesita ganar todos sus compromisos restantes para conseguir el objetivo, sino también estará atento de que cinco equipos (Cristal, Melgar, Grau, Alianza y Vallejo) no consigan los puntos necesarios. Un momento muy difícil para los cremas.

Es por ello que, tras el encuentro, los hinchas de la ‘U’ criticaron el juego del plantel y apuntaron contra varios jugadores. Uno de ellos fue Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales.

Sporting Cristal y Universitario empataron sin goles en el Estadio Nacional. Foto: Antonio Melgarejo/Grupo La República

¿Por qué ‘Chiquitín’ fue tendencia?

El rendimiento del delantero panameño fue un importante debate entre los aficionados de Universitario, esto debido a que consideraron que el jugador de 34 años no tuvo un buen encuentro ante el club celeste .

“Nacionalizado o no, Alberto Quintero debe encabezar esa lista de la purga a fin de temporada”, comentó un hincha en redes.

Así reaccionaron los hinchas tras el encuentro de la 'U' ante Cristal. Foto: captura de Twitter

“Por cierto, el partido de Alberto Quintero fue horrible”, expresó un aficionado.

Así reaccionaron los hinchas tras el encuentro de la 'U' ante Cristal. Foto: captura de Twitter

“ Lamentable su última etapa en la ‘U’ . No es más el Quintero que nos enamoró”, escribió un usuario.

Así reaccionaron los hinchas tras el encuentro de la 'U' ante Cristal. Foto: captura de Twitter

“Qué improductivo es Quintero. No lo soporto”, manifestó un internauta.

Así reaccionaron los hinchas tras el encuentro de la 'U' ante Cristal. Foto: captura de Twitter

Universitario: próximo partido

El cuadro crema recibirá este domingo 16 de octubre a Melgar por la fecha 16 del Clausura. El encuentro se jugará en el estadio Monumental a las 3.30 p. m. y tendrá transmisión de Gol Perú.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura