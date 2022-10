¡Los más beneficiados! Melgar, Vallejo y Alianza pueden aprovechar el empate de Cristal y la ‘U’

En un partido muy peleado en el Estadio Nacional, Sporting Cristal y Universitario empataron 0-0 por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1 2022. Ambas escuadras necesitaban los tres puntos para acomodarse de mejor manera en la tabla de posiciones, aunque, de los dos, la ‘U’ se perjudicó más con este resultado.

El cuadro de Roberto Mosquera mantiene el liderato del segundo certamen del año con 32 unidades, cuatro puntos más que Universitario. La diferencia entre los dos es que a la escuadra rimense le restan cuatro fechas y al club estudiantil le quedan tres jornadas, un escenario que deja con chances mínimas a los dirigidos por Carlos Compagnucci.

Asimismo, la igualdad sin goles en el Estadio Nacional cambió el panorama para otros clubes que quieren ser campeones y no están tan lejos de lograrlo: ese es el caso de Melgar, César Vallejo y Alianza Lima. A continuación, revisa qué necesitan para ganar el Clausura.

Sporting Cristal y Universitario no se hicieron goles en el partido disputado en el Estadio Nacional. Foto: Sporting Cristal

Melgar - 29 puntos

El cuadro de Pablo Lavallén está a cuatro partidos de evitar los play-off y quedarse con el título nacional de manera directa. Para ello, el Dominó tiene que ganar todos sus compromisos, esperar que Cristal no gane dos de sus cuatro enfrentamientos restantes y que Alianza no sume de a tres unidades en dos partidos. Difícil, pero no imposible para los arequipeños.

Melgar: próximos duelos

Fecha 16: Universitario vs. Melgar

Fecha 17: Melgar vs. Sport Boys

vs. Sport Boys Fecha 18: Atlético Grau vs. Melgar

Fecha 19: Melgar vs. Alianza Atlético

Melgar tiene 29 puntos en el Clausura. Foto: FBC Melgar

César Vallejo - 28 puntos

En Trujillo hay expectativa. Tras encadenar una racha de cuatro victorias en los últimos cinco cotejos, los dirigidos por ‘Chemo’ del Solar pueden llegar a la última fecha con chances de triunfo. ¿Qué necesitan? Ganar todo lo que les queda y esperar que Cristal, Alianza y Melgar pierdan, al menos, dos partidos. En la Liga 1, ¡todo puede pasar!

César Vallejo: próximos duelos

Fecha 16: César Vallejo vs. Carlos Stein

vs. Carlos Stein Fecha 17: San Martín vs . César Vallejo

Fecha 18: Binacional vs. César Vallejo

Fecha 19: César Vallejo vs. Deportivo Municipal

Alejandro Ramírez anotó el segundo de César Vallejo en la victoria 3-2 ante Alianza Lima. Foto: César Vallejo/Twitter

Alianza Lima - 27 puntos

A falta de completar su encuentro por la fecha 15 ante Deportivo Municipal, Alianza Lima puede ser el más beneficiado por el empate 0-0 de los capitalinos. El cuadro que dirige Guillermo ‘Chicho’ Salas está a cinco puntos de la escuadra rimense, pero, si gana todos sus partidos restantes y Cristal pierde uno de los cuatro partidos que le faltan, los íntimos podrían ser campeones del segundo certamen del año.

Alianza Lima: próximos partidos

Fecha 15: Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

vs. Deportivo Municipal Fecha 16: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs. Binacional

vs. Binacional Fecha 18: Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Fecha 19: Alianza Lima vs. ADT

Alianza Lima necesita ganarle a Deportivo Municipal para pelear por el Clausura. Foto: Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1