Entró y anotó su gol 700 en clubes: Cristiano Ronaldo pone el 2-1 para el Manchester United

Manchester United derrota 2-1 a Everton por la Premier League en el Goodison Park. Los diablos rojos comenzaron perdiendo en los primeros minutos del partido; sin embargo, lograron igualarlo y, a poco de finalizar el primer tiempo, Cristiano Ronaldo —quien había ingresado por un lesionado Anthony Martial— marcó el segundo para su equipo, además del tanto número 700 a nivel de clubs en su carrera.

Con este tanto, Ronaldo rompió una sequía de seis partidos sin anotar en la presente edición de la liga inglesa. La última vez que logró convertir fue ante Brentford. Asimismo, registró su segundo tanto con los diablos rojos en lo que va de la 2022-23, ya que le marcó al Sheriff por la Europa League.

¿Cuántos goles lleva anotados Cristiano Ronaldo?

Con el de hoy, el ‘Bicho’ ya sumó 817 goles y aumentó su récord como el jugador con mayor número de tantos en la historia del fútbol.

