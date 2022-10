¿Cómo ver Colo Colo vs. Curicó Unido EN VIVO con Gabriel Costa? El Cacique puede ser campeón

Colo Colo vs. Curicó Unido EN VIVO juegan desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora chilena) por la fecha 27 del Campeonato Nacional de Chile 2022. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Monumental David Arellano (Santiago), vía TNT Sports 2 y TNT Sports HD. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE, con onces titulares de ambos clubes, marcador actualizado y resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Colo Colo vs. Curicó Unido: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Curicó Unido ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 9 de octubre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú), 5.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Curicó Unido?

Chile: 5.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.40 p. m.

Venezuela: 3.40 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.40 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Todo está dispuesto para que los hinchas de Colo Colo vivan una fiesta en Macul. Por la jornada 27 del campeonato chileno, el Cacique tiene la gran chance de proclamarse campeón en su estadio ante Curicó Unido, su escolta en la tabla de posiciones.

El conjunto albo es líder con 55 puntos, 11 más que su rival de turno, cuando restan 12 por jugarse. Por ello, ganarle le significaría una ventaja de 14 unidades, imposible ya de remontar en las fechas restantes del certamen.

El peruano Gabriel Costa sería uno de los titulares en el equipo albo. Foto: Colo Colo

En la jornada previa, los de Gustavo Quinteros igualaron sin goles contra la Universidad Católica, mientras que los curicanos vencieron por la mínima a La Serena, resultado que les permitió prolongar la esperanza mínima de dar el golpe y salir campeones.

Colo Colo y Curicó Unido tienen un historial parejo en los últimos años. Desde el 2020, se enfrentaron cinco veces, con saldo de dos juegos ganados para cada uno y un empate.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Curicó Unido?

En Chile, los canales encargados de televisar el Colo Colo vs. Curicó Unido serán TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Estas señales cuentan con los derechos del Campeonato AFP PlanVital 2022.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Curicó Unido por TNT Sports 2?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

¿Cómo ver Colo Colo vs. Curicó Unido ONLINE?

Si no quieres perderte el Colo Colo vs. Curicó Unido por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT, servicio de streaming del canal TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Colo Colo vs. Curicó Unido

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Leonardo Gil; Agustín Bouzat, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Curicó Unido: Fabián Cerda; Juan Pablo Gómez, Franco Bechtholdt, Matías Cahais, Ronald De La Fuente; Agustín Nadruz, Bayron Oyarzo, Yerko Leiva, Felipe Ortiz; Diego Coelho y Felipe Fritz.

Últimos partidos de Colo Colo vs. Curicó Unido

Curicó Unido 1-2 Colo Colo | 09.05.22

Curicó Unido 0-0 Colo Colo | 14.11.21

Colo Colo 2-0 Curicó Unido | 08.08.21

Colo Colo 0-2 Curicó Unido | 25.11.20

Curicó Unido 1-0 Colo Colo | 24.02.20.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Curicó Unido?

El escenario de este cotejo será el Estadio Monumental David Arellano, recinto propiedad del Club Social y Deportivo Colo Colo, con capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.