Ricardo Gareca no olvida a la selección peruana: “Dejó algo muy profundo en mí”

Ricardo Gareca volvió al Perú, pero no para asumir la dirección técnica de un equipo ni para ocupar algún cargo directivo en la selección peruana. El ‘Tigre’ pasó un par de días en nuestro país como parte de su participación en el “20º Congreso peruano de gestión de personas”, organizado por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE).

El exentrenador de la Bicolor expuso en el evento detalles de su experiencia de siete años al mando del equipo nacional. Previo a esta cita, el argentino ofreció una entrevista al medio Semana Económica, en la cual habló acerca de su paso por la Blanquirroja, la derrota en el repechaje mundialista, el cariño de los hinchas y más.

Selección peruana

“Estamos tranquilos de que entregamos todo, le di todo al Perú. Todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión, pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores. Como estuve abocado a esto y lo di todo, no tengo nada que reprocharme”.

Ricardo Gareca clasificó al Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. Foto: FPF

Repechaje a Qatar 2022

“La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la selección y el país, por no haber logrado la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión. Se gana, se pierde, y hay que salir rápido de la situación para seguir creciendo. Los muchachos lo entregaron todo, y todos los que estuvimos ahí hicimos lo mismo. A partir de ahí, me quedo tranquilo”.

Posibilidad de volver como DT a Perú

“Uno tiene que acostumbrarse a cerrar los procesos, pero ni tú ni yo podemos ver el futuro. Dentro de la carrera de uno hay lugares donde el cariño es más profundo y no se olvida nunca, siempre está presente. Perú nunca va a ser un paso más: es una huella que dejó algo muy profundo en mí, y siento un gran cariño y admiración por el jugador peruano y por la gente. Sin embargo, no te puedo asegurar si volveré o no”.

Gareca agradece a hinchas peruanos

“Gracias a la gente peruana, a todo el pueblo de acá y del exterior. Lo que hicieron con nosotros jamás lo vamos a olvidar”, finalizó Gareca.