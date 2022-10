¿A qué hora juegan Nacional vs. Defensor Sporting EN VIVO por el Campeonato Uruguayo HOY?

Nacional vs. Defensor Sporting EN VIVO se enfrentan en el estadio Gran Parque Central, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora uruguaya), por la jornada 12 del Torneo Clausura 2022 del Campeonato Uruguayo. El duelo irá por la señal de VTV Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final en este y otros partidos de hoy.

Nacional vs. Defensor Sporting: ficha del partido

Partido Nacional vs. Defensor Sporting ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 8 de octubre ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 7.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV Plus

El Bolso necesita una victoria para recuperar el primer puesto de la tabla de posiciones. El cuadro de Pablo Repetto, que llega con tres empates seguidos a cuestas, no puede permitirse ceder más puntos cuando reciba al conjunto violeta, que busca dar la sorpresa para meterse en la lucha por el título.

En su último cotejo, el elenco tricolor no pasó del 1-1 como visitante frente a Fénix, duelo en el que Leo Coelho salvó sobre la hora a su equipo con un tanto agónico. Defensor, por su parte, alcanzó su segundo triunfo consecutivo con un 2-0 sobre Albion.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Defensor Sporting?

Uruguay: 7.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (domingo 9).

¿Qué canal transmite Nacional vs. Defensor Sporting?

En territorio uruguayo, la transmisión por TV del Nacional vs. Defensor Sporting irá vía VTV Plus, canal que cuenta con los derechos del Campeonato Uruguayo 2022.

¿Cómo ver Nacional vs. Defensor Sporting ONLINE?

Si no quieres perderte el Nacional vs. Defensor Sporting por internet, sintoniza fuera de Uruguay la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos del fútbol charrúa. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Nacional vs. Defensor Sporting

Defensor Sporting 0-1 Nacional | 13.06.22

Defensor Sporting 0-2 Nacional | 14.05.22

Nacional 2-1 Defensor Sporting | 07.03.21

Nacional 3-0 Defensor Sporting | 07.11.20

Defensor Sporting 1-1 Nacional | 10.09.20.

Alineaciones probables de Nacional vs. Defensor Sporting

Nacional: Rochet; J. L. Rodríguez, Coelho, Laborda, Cándido; Trezza, D. Rodríguez, Carballo, Zabala; Fagúndez/Gigliotti, Suárez.

Defensor Sporting: Rossi; Sant’Anna, Mallo, Matturro, Camargo; Freitas, Elizari; Ocampo, De los Santos, Abaldo; Balboa.

¿Dónde juegan Nacional vs. Defensor Sporting?

El escenario de este compromiso será el estadio Gran Parque Central, recinto deportivo ubicado en Montevideo. Con una capacidad para 34.000 espectadores, es propiedad del Club Nacional de Football y sede para sus juegos en condición de local.