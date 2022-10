¿Cuándo juegan Barcelona vs. Celta de Vigo vía DirecTV Sports por LaLiga Santander?

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO se miden este domingo 9 de octubre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Camp Nou, por la fecha 8 de LaLiga Santander 2022-23. El encuentro irá por la señal de DirecTV Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto de mejores jugadas y la recopilación en video de los goles en este y otros partidos de hoy.

Barcelona vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Domingo 9 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Celta de Vigo?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Barcelona buscará motivarse con un triunfo en su último examen previo al clásico contra Real Madrid por LaLIga. En el Camp Nou, por la jornada 8 del torneo, los blaugranas reciben a un Celta de Vigo cuyo andar irregular lo tiene en la zona media de la clasificación.

En su choque liguero más reciente, el equipo de Xavi Hernández sufrió para ganarle por la mínima al Mallorca de visita. Robert Lewandowski, con su noveno tanto de la temporada, le dio a los culés los tres puntos de este compromiso.

La escuadra del peruano Renato Tapia, por su parte, también se impuso 1-0 en la fecha anterior, con lo cual frenó una racha de dos derrotas consecutivas. El joven mediocampista Gabriel Veiga anotó el gol de la victoria ante Real Betis.

Barcelona y Celta de Vigo ya se enfrentaron en el estadio catalán este año. En mayo, los locales ganaron 3-1 con un gol de Memphis Depay y un doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. Para la visita descontó Iago Aspas.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Celta de Vigo?

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

España: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver DirecTV Sports gratis por internet?

Para que no te pierdas el Barcelona vs. Celta de Vigo vía DirecTV Sports por internet, sintoniza el servicio de streaming DirecTV GO, el cual incluye en su oferta al cliente la señal de este canal deportivo.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports es un canal enfocado en transmisión de eventos deportivos, espacios de análisis, entrevistas e información de diferentes disciplinas. Algunos torneos que transmite son LaLiga Santander, Copa Sudamericana, amistosos internacionales de selecciones, etc.