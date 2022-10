¿Conoces a Luis Benites, el goleador de la Liga 1 que anota con los chimpunes que le regaló Yotún?

Luego del triunfazo de Sport Huancayo por 1-0 sobre Cienciano en la Ciudad Imperial por la fecha 14 del Torneo Clausura, el atacante peruano Luis Benites dio sus sensaciones acerca de la victoria y del tanto marcado. Ahí reveló que el mediocampista de la selección peruana Yoshimar Yotún tuvo un gran gesto al regalarle unos chimpunes.

El delantero del Rojo Matador es el goleador de la Liga 1, a pesar de muchas veces ingresar como recambio. Hasta el momento, Benites lleva marcando 18 goles y está pasando por su mejor momento en su corta carrera profesional. Incluso ha sido voceado para entrar a la Bicolor por los hinchas peruanos.

En una reciente entrevista con RPP Noticias, el futbolista de 26 años contó que ‘Yoshi’ le obsequió unos botines y con esos ha inflado las redes en 18 ocasiones. “Todos los 18 goles que hice los anoté con los botines que me regaló Yoshimar Yotún. Estoy muy agradecido con él. No me he puesto una cifra de goles, solo mantener la regularidad y aprovechar al máximo los minutos que tenga”, inició.

Por otro lado, el jugador que antes de llegar a Huancayo pasó por Carlos A. Mannucci, Atlético Grau, Alianza Atlético y Defensor La Bocana, se refirió a cuándo vence su contrato y si piensa cambiar de equipo. “Tengo contrato hasta final de temporada. No me han comentado nada sobre jugar en otro equipo aún. Vamos a ver qué pasa. Hay que ver las opciones que se puedan presentar. Debo evaluar todos los aspectos”, puntualizó.