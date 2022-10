Edinson Cavani confesó que fue a terapia tras la goleada que sufrió ante Barcelona

Duro golpe. La llegada de Edinson Cavani a LaLiga Santander generó sentimientos encontrados en el goleador uruguayo. Si bien está sumando minutos con el Valencia, el experimentado delantero no guarda un grato recuerdo del que será uno de sus próximos rivales: Barcelona.

Como es conocido, cuando el ‘Matador’ vestía la camiseta del PSG, tuvo que disputar los octavos de final de la Champions League 2016-2017 ante el conjunto culé y muchos aficionados recuerdan la épica remontada (6-1) que logró la escuadra blaugrana tras perder la ida 4-0. No obstante, para el charrúa el panorama fue diferente.

“La primera vez que comencé a hacer terapia fue tras la remontada del Barcelona al PSG en la Champions. Me había afectado bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo”, manifestó en diálogo con Relevo.

Asimismo, el futbolista de 35 años reveló que empezó a tener síntomas debido a lo acontecido y se vio en la necesidad de acudir a un especialista.

“Es un golpe tan grande que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos… Me preguntaba: ‘¿Tengo un problema en la cabeza?’. Fui al doctor del PSG, al que amo, y me dijo que, lo que me está pasando, le pasa a muchas personas en distintos ámbitos. Me di cuenta de que no era un superhéroe”, detalló.

Cabe resaltar que Cavani estuvo presente en el partido del Valencia frente a Osasuna por el certamen español. Pese a que falló un penal, se lució con una asistencia en el triunfo 2-1 del cuadro che.