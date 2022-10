¿Por qué Adriana Lúcar no es convocada a la selección a pesar de tener 40 goles en la Liga Femenina?

Alianza Lima derrotó 3-0 a Carlos Mannucci por la final de la Liga Femenina 2022 y se coronó bicampeón nacional. Una de las figuras del cuadro blanquiazul es Adriana Lúcar, quien ha sido la goleadora de las dos últimas ediciones de este certamen. La artillera ha convertido 40 goles en los dos últimos años y ha brindado 16 asistencias.

A pesar de sus espectaculares números, la ‘Bombardera’ no es convocada a la selección peruana. En esta nota, te contamos los motivos de su ausencia en la nómina de la Blanquirroja en los últimos años.

¿Por qué Adriana Lúcar no es convocada a la selección peruana?

Hace algunos meses, Adriana Lúcar reveló qué se alejó de la selección peruana debido a algunas actitudes que tuvo el brasileño Doriva Bueno en el 2021, quien era el técnico en ese entonces.

Adriana Lúcar fue la jugadora más influyente en el torneo peruano. Foto: Liga de Fútbol Profesional LFP

“Pasaron muchas cosas entre las jugadoras y el comando técnico. Noté falta de seriedad, ética e integridad por parte de Doriva Bueno. Sentí que se le estaba faltando respeto a mi carrera como futbolista. El motivo principal por el que yo me voy es el noviazgo del entrenador con una de las jugadoras (’Maca’ López)”, indicó durante el programa de YouTube “Entre ceja y ceja”.