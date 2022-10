Hasta hace unos meses, el nombre de Piero Guzmán le sonaba a muy pocos en el mundo del futbol, ya que era el quinto central de Universitario de Deportes y casi no contaba para Álvaro Gutierrez. Sin embargo, en las últimas fechas, la vida cambió para el defensor de 22 años, quien se ganó un puesto de titular y se ha convertido en uno de los responsables del gran momento de los cremas.

Guzman marcó el segundo tanto en la victoria 3-0 sobre Carlos A. Mannucci en el Monumental y llamó la atención de propios y extraños al imitar la clásica celebración de Cristiano Ronaldo, saltando y moviendo los brazos a los costados al grito de “Siu”. Descubre en la siguiente nota cómo fue su camino al primer equipo merengue y por qué este particular festejo.

¿Quién es Piero Guzman?

Piero Guzman nació el 22 de enero del año 2000 en Piura. En entrevista con el canal de Youtube Luis And The Soccer, reveló que comenzó jugando en equipos de su ciudad como Atlético Grau, una filial de San Martín, San Antonio y San Miguel. No fue hasta que terminó el colegio en 2017, con solo 16 años, que dejó todo para venir a Lima y probarse en Universitario de Deportes.

En una nota con el programa “Charla táctica”, el defensor contó que durante su infancia nunca tuvo la posibilidad de ir a un estadio profesional y no fue hasta su arribo al cuadro de Ate que lo logró: “Mi primera vez fue como recoge bolas en un clásico que ganamos 3-0″.

Sus inicios en el futbol fueron complicados, ya que —en 2020— el futbol de menores se detuvo. A pesar de estar parado por varios meses, Guzmán Simbala continuó entrenando y firmó su primer contrato profesional a finales de año.

La competencia en el cuadro crema era fuerte, por lo que —a inicios del 2021— el piurano tomó la decisión de ir a préstamo a Pirata FC en la segunda división, club en el que se consolidó como titular en nueve de los 11 partidos.

Piero Guzman y su debut en Universitario

El 2022 no inició de la mejor manera para Piero Guzman, quien era el quinto central del equipo. No obstante, tuvo la oportunidad de debutar en primera división el 13 de marzo cuando arrancó de titular ante una lesión de Federico Alonso y una suspensión de Nelinho Quina. Su carta de presentación fue a lo grande, ya que marcó el gol crema en el empate 1-1 con Cienciano.

A pesar de este buen debut, el defensor casi no jugó en el Apertura y tuvo que esperar hasta el Clausura. Ya con Compagnucci de entrenador, Guzman aprovechó nuevas bajas en la zaga merengue para volver al titularato, pero esta vez sin dejar el puesto y ha completado los 90 minutos en las últimas tres fechas, en las que el equipo no perdió.

¿Por qué Guzman celebró como Cristiano Ronaldo?

En entrevista con RPP, el joven de 22 años reveló que su festejo se debió a que el astro portugués es su ídolo de toda la vida. “Marcar el gol ayer fue un sueño cumplido para mí y siempre dije que, cuando lo haga, iba a celebrar como Cristiano Ronaldo, que es mi ídolo”, dijo.