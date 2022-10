[En vivo] Boca Juniors vs. Gimnasia por Liga Profesional 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

¿Cómo sintonizar ESPN para ver Gimnasia vs. Boca Juniors?

Si no quieres perderte el partido Gimnasia vs. Boca Juniors EN VIVO por la Liga Profesional Argentina 2022, debes sintoniza la señal de ESPN o Star Plus. A continuación, te mencionamos los canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

- Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

- Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

- Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

- Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

- Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

- Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

- Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).